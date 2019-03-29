IC測試載板新兵雍智4/23轉上櫃 4/1起競拍 每股底價65.22元

IC 測試載板商雍智科技 (6683-TW) 將於 4 月 23 日掛牌上櫃，上櫃前現增發行新股 2134 張，其中 1668 張採競價拍賣，競拍期間為 4 月 1 日至 3 日，競拍底價為每股 65.22 元，每標單最高為 213 張，價高者優先得標，並於 4 月 9 日上午 10 時開標。

雍智主要提供各式 IC 測試載板高頻高速解決方案，從上游晶圓測試到 IC 封裝成品最終測試，或測試載板所需搭配 IC Socket、Probe Head 及 IC Burn-in Board 測試與 IC 測試實驗室等，主要產品為 IC 測試載板、探針卡與老化測試載板，許多國內外 IC 設計知名大廠，幾乎均為其客戶。

雍智近年積極發展晶圓探針卡測試載板及 IC 老化測試載板等產品，高階探針卡測試載板相關營收比重由 2015 年的 5.9%、成長至去年的 12.34%；IC 老化測試板相關產品營收也從 2015 年的 0.43% 成長至今年的 14.86%；IC 測試載版則是成功降低業務集中度，由 2015 年的 87% 降至去年約 68-69%。

展望今年，雍智董事長李職民表示，晶圓探針卡測試載板與 IC 老化測試載板產品動能預期將持續成長，今年 IC 老化測試板營收成長幅度也可望達 3 至 4 成，高階探針卡雖成長動能不如 IC 老化測試板，但今年營運展望仍相當可期，毛利率可望維持過去的 5 成水準。

雍智去年整體營收年增近 17％ 達 6.48 億元，每股純益則成長至 5.94 元。從今年前 2 個月表現來看，前 2 個月營收共 1.3 億元，年增逾 2 成，在 IC 測試載板需求回溫、晶圓探針卡測試載板及 IC 老化測試載板產品營收動能持續強勁下，法人估，雍智今年全年營收年增幅可望達到雙位數。