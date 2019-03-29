台股今日強漲逾百點助攻 上市公司市值穩守32兆關卡

台股本週震盪整理，所幸今 (29) 日在蘋概、5G 族群與金融股聯合拉抬下，終場大漲逾百點作收，加權指數收在 10641.04 點，單週指數上漲 1 點，漲幅 0.02%，全體上市公司市值仍站穩 32.56 兆元。

根據證交所統計，台灣 50 指數收盤為 7949.49 點，下跌 11.47 點、跌幅 0.14%，寶島股價指數收盤為 12197.14 點，上漲 4.28 點、漲幅為 0.04%。

觀察各產業類股表現，本週以水泥類股漲幅 4.27% 居冠，橡膠跌幅 1.52% 表現最為疲弱，未含金融類股指數上漲 7.49 點、漲幅 0.08%，未含電子類指數上漲 70.85 點、漲幅 0.48%，未含金融電子類指數上漲 106.27 點、漲幅 0.84%。

本週集中交易市場總成交金額為 5,325.13 億元，全體上市股票成交金額為 4771.62 億元，股票成交量週轉率為 1.50%，各產業上市股票成交金額前三名分別為：電子零組件類 926.38 億元、占全體上市股票交易金額 19.41%，半導體類 752.64 億元、占全體上市股票交易金額 15.77%，光電類 721.02 億元、占全體上市股票交易金額 15.11%。

成交量週轉率前三名產業為，電子零組件類 6.14%、光電類 3.40%，以及資訊服務類 3.20%。

統計今年年初開盤以來 54 個交易日中，集中市場總成交金額為 5.84 兆，市場日平均成交金額為 1082.82 億元，股票成交量週轉率為 15.12%，股票日平均成交量週轉率為 0.28%。