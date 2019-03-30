〈鉅亨看世界〉歐洲版權新規爭議

歐洲議會本週批准了 20 年來最大、最有爭議的版權立法改革，代表自從《一般資料保護規範 (GDPR)》之後，網際網路監管上最大的變化。此案引發網路科技巨頭抗議，認為將造成經營成本高昂，並限制言論自由。

新法規主要爭議內容為何？

這次所通過的《著作權指令》，最主要的爭議在第 11 條及第 13 條，並帶來企業遊說者、活動者和言論自由團體之間激烈的爭辯。

法案第 11 條引入鄰接權 (neighbouring rights)，規定搜尋引擎與新聞整合平台，必須就平台上出現的任何新聞內容連結或摘要，向包含媒體在內的內容提供者支付版權費用。

第 13 條法案，則要求各網路平台審查過濾用戶上傳的內容，一旦涉及侵權，網站需為用戶的行為承擔法律責任。

為何帶來爭議？

科技公司警告，要執行此規定，平台必須花費高昂費用建立內容過濾器，並中斷與媒體的網址連結。一些網路活動者則擔心，為執行新的變革，將導致平台審查用戶上傳內容。

民眾示威反對新規 (圖: AFP)

改革的另一方角色是唱片公司、藝術家和媒體公司，他們多贊同改革，以跟上新時代網際網路的版權保護，確保創作者能從中得益。

歐洲議會主席 Antonio Tajani 表示，透過這次的改革，將能建立現代的規則，以結束目前網際網路上的亂象。

批評者表示，法規的條款範圍過於廣泛，可能會打擊一些無關版權的內容，如引用及模仿，他們認為，整個網路的內容發表，可能都因此「被殺死」，只是為律師創造更多業務。支持者認為，這種說法過於誇大。

但這也足以說明，新法規所包含的不確定性。

用戶還能上傳內容至科技平台嗎？

立法人士強調，新規通過後，人們仍然可以上傳內容至線上平台。但包括 Google 在內容科技公司警告，新規會迫使他們必須靠自動化方式，刪除大規模的內容。

YouTube 和 Facebook 等公司已經基於版權保護，大量刪除上傳的音樂及視訊。例如，YouTube 會掃描上傳內容，並與內容所有者提交的文件資料庫進行比對，給予原創者阻止上傳、索取費用或僅僅追蹤等選項。

根據新的立法，科技公司還得為人們上傳的內容承擔更多版權上的責任。

新法規可否確實可行？

受這些變化影響的公司認為，這種改革法規非常不實際，現有的制度已經能公平支付原創者的費用。YouTube 警告說，歐盟用戶受限這些規定，可能最後完全無法上傳內容。

Google 主張，如此將導致法律上過高的不確定性，並將損害歐洲的創意及數位經濟。Google 發布聲明指出，此案的細節很重要，Google 期待能與政策制定者、出版商、創作者和版權擁有人合作，以利法案實施。

贊成新法者也上街頭表達意見 (圖: AFP)

許多活動家也認為，這對網路上的言論自由是有害的。因為對平台來說，可以確保合規的唯一方法，就是簡單地阻止任何可能引用者上傳內容。

Southampton 大學律師兼版權專家 Eleonora Rosati 表示，法院將在解釋法律方面發揮關鍵作用，有些概念本身是靈活的，留下了解釋空間，但這也留下的重大的不確定性。

也有議會成員批評，由於措辭模糊，將讓科技公司採取最省事的方式，阻止上傳，並避免連結到新聞網站，以避免麻煩。來自德國的議會成員 Julia Reda 表示，這次投票標誌著「網路自由的黑暗時代」。

另一些人警告，法規可能最終與監管原意相違背，反倒幫助了大型科技公司。因為只有最大的公司，才有足夠的資源以遵守法規。

新法預定何時實施？

新法有望在今年 5 月或 6 月於歐洲理事會通過後，在 2 年間於歐盟成員國立法實施。英國實施的情況要視當前脫歐的結果及進度，Harbottle＆Lewis 律師事務所助理 Raffaella De Santis 表示，基於歐洲市場的龐大規模，無論是否硬脫歐，英國都可能追隨歐盟的腳步實施新規。