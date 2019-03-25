美國呼籲抵制華為 歐盟不理會

根據路透社報導指出，引述四名知情人士表示，歐盟執委會 3 月 26 日 (周二) 將敦促歐盟國家分享更多數據，以因應 5G 網路相關的安全風險。不過，將無視美國禁用華為設備的呼籲。

歐盟不會要求歐洲禁止華為通訊設備，而是讓歐盟國家以國家安全為由自行做出決定。

雖然周二歐盟執委會將提出的意見沒有法律效力，但它將具有政治影響力，最後可能使歐盟國家立法。

圖: AFP

知情人士指稱，歐盟委員會副主席、數字主管安德魯斯 • 安西普（Andrus Ansip）將以 2016 年通過的「歐盟網路與訊息系統安全指令」和近期通過的「網路安全法案」來要求歐盟國家分享網路安全數據。

例如，歐盟成員國應就安全風險進行評估研究，並就網路設備和 5G 設備認證等問題相互交換訊息與協調。

其中一位消息人士表示，「這是一項建議，目的在加強在數位關鍵基礎設施安全評估的交流。」

歐盟委員會表示，該建議將強調歐盟在因應 5G 網路安全風險上採取統一政策。

美國不斷在遊說歐洲將華為通訊設備拒於門外，並表示其設備可能被中國政府用於間諜活動。不過，華為強烈否認這些指控，並在稍早前就這一問題起訴美國政府。

近期，部份歐洲國家對於禁用華為通訊設備一案態度出現鬆動，首先是英國政府宣布，華為 5G 設備風險是能控制的。

上周，德國總理梅克爾在德國 5G 頻譜競標活動上，就是否樂見華為參與德國 5G 建設的問題表示，「不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外。」此外，德國經濟部長也明確表示，不會禁用華為通訊設備。

而西班牙方面也指出，「對於西班牙電信商，尤其是西班牙電話公司來說，與華為的關係是非常重要的。」

甚至，紐西蘭也一改之前禁用華為設備的態度指稱，「從未將華為 5G 設備排除在本國通訊建設之外。」