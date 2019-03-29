前華碩執行長沈振來新創公司正式開幕 瞄準AIPC產業商機

前華碩 (2357-TW) 執行長沈振來投身創業的 i-Motion Group(創捷前瞻科技) 今 (29) 日舉辦開幕落成慶祝活動，i-Motion 董事長沈振來細數投身創業以來的心境轉折，並表示，一個科技人的命運與使命，是不斷創新與突破，創新才能改變命運，突破才能夠完成使命。

沈振來強調，這是他人生舞台的跳躍，從大公司 CEO 到小公司創業家，創業家需要具備兩力 (能力和努力) 及兩氣 (勇氣和運氣)，並要有將「小」化為「巧」的決心。

他認為，投身創業，是希望樹立開創典範，把更多資源帶給 IPC 產業，並為台灣找新出路，讓更多在台灣奮鬥的年輕人有發揮的舞台。

沈振來闡述 i-Motion 的成立初衷，就是要讓創新不斷跳躍，如同過去他在華碩曾經帶領開發的 Eee PC、Nexus 7、T100、及 ZenFone 等產品，分別在小筆電、Android 平板、Windows 觸控、及智慧手機領域有不同面向的創新與突破。

他也深信，不論產業如何變化，顧客的快樂體驗 (Customer Happiness) 永遠是最重要的事。這樣的信念是 i-Motion 的使命，也是實現「智慧創新、如影隨行」品牌願景的根基。

i-Motion 將首先瞄準 AIPC 應用。沈振來表示，從傳統 PC 及智慧手機產業，跳躍至 IPC 產業，再從 IPC 領域中選擇 Android Mobile AIPC 作為起點，i-Motion 將重新定義 AIPC 的新方向。

他進一步說明，由於 Computing 進化，未來的人類生活將從「人人互聯」，進化到「人物互聯」及「物物互聯」的時代。傳統 PC 和手機完成了「人人互聯」的目標，但要作到「人物互聯」及「物物互聯」，最直接且最有效的方式，即是借助能夠為萬物產生 data 的 IPC。

沈振來認為，也因 Computing 的進化，讓人類對「全時、全域、即時、即地」的強烈需求變為可能，因此 IPC 將自然而然地進化為 Mobile IPC，透過 barcode, QR code 的識別，快速建立每個「物」的身份證，達成「人和物」以及「物和物」的無縫串聯。

同時，Mobile IPC 也能快速提供現在的熱門議題，如 Smart Retail 及 Connected Service 所需要的 Data Integration(資料整合)。換言之，Mobile IPC 是產業進化的必然結果，是展開「人和物」及「物和物」互聯時代的關鍵。而這個進化的過程也不僅止於此，因應 AI 的蓬勃發展，Mobile IPC 的下一個挑戰就是 AI，AIPC 將是 Mobile IPC 的下一步，也是 i-Motion 的目標。