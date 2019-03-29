東森配息1元創25年新高 現金殖利率逾7.5% 今年聚焦新媒體事業

東森國際 (2614-TW) 去年稅後純益 10.71 億元，每股純益 (EPS)1.74 元，並宣布，擬配發現金股利 1 元創 24 年來新高，合計股息 1 元也是 2008 年來高點，以昨 (28) 日收盤價 13.05 元計算，現金殖利率達 7.66%，展望後市，東森強調，將聚焦新媒體發展，除新聞、影音和廣告外，將深耕寵物、娛樂和電競等產業，朝向 O2O 線下多元方向經營。

由於前一年度有業外挹注墊高比較基期，使東森去年獲利年減 57%。

展望後市，東森指出，今年第二季 2 艘租船合約到期後，僅剩 1 艘則將於明 (109) 年 8 月租約到期，屆時航運事業將全部結束營運，業務將聚焦在新媒體事業。

東森說明，新聞雲去年度營收總額達 7.63 億元，年增 45%，除數位廣告收入外，也加入聯播網收入、民調收入、線下廣告收入和寵物事業收入，今年持續朝營收倍增的目標前進。

另一焦點是新零售事業的發展，東森國際轉投資綜合持股 25.46% 的東森得易購公司 (東森購物) 併購香港草莓網後，跨足全球電商，並與另一轉投資持股 30% 的自然美公司結盟展開 O2O 強強合作，美妝和保健產品將是二大主力發展的商品項目。

東森規劃，海內外「東森自然美」總加盟店數 2 年內翻倍成長至 3000 家，其中，在台灣，今年直營旗艦店和加盟店將都將倍增，目標分別達 20 家、500 家，透過線上東森購物協助導客銷售，而線下則創造各種新商業模式，如複合店、科學美容、醫美、店中店等。

東森購物去年 EPS 達 5.78 元，大幅優於前一年度的 3.67 元，董事會已通過 5 月將配息發放每股 5.5 元，屆時東森國際及子公司將共可獲現金股利 1.45 億元。