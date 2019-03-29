中國信託全台阻30件詐騙 守住逾660萬元金額 成效北市居冠

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (2019) 年 1、2 月在全台臨櫃共攔阻 30 件詐騙案，守護客戶超過新台幣 660 萬元，其中光在台北市就攔阻 211 萬元詐騙金額，在台北市成效居金融機構之冠。

中信銀行表示，本次單筆最高攔阻金額為 100 萬元，北市有一名客戶在今年 1 月前往中信銀行敦南分行開立外幣帳戶，行員透過聊天得知，客戶先前已於他行匯出多筆款項給素未謀面的外國友人做醫療急用，外國友人謊稱想要歸還先前積欠款項，所以委請其開立外幣帳戶。

行員聽其描述懷疑是詐騙案，隨即通報警方，警方到場進一步追問，客戶才吐露如果開戶成功，預計將再匯出新臺幣 100 萬元。由於該客戶的業務需求不是一般日常的交易，但又與常見詐騙匯款手法不同，有賴行員細心觀察，才能有效保護客戶避免財物損失。

中信銀 2016 至 2018 年接連獲得金管會、內政部警政署頒發攔阻詐騙績優獎項。中信銀表示，近年網路詐騙案層出不窮，不僅持續深化全體同仁對詐騙案的危機意識，藉由詐騙案宣導及不定期分享臨櫃詐騙異常樣態，提升行員敏感度。

除臨櫃協助客戶預防詐騙，中信銀行也和內政部警政署刑事警察局合作，取得相關詐騙數據進而優化 ATM 介面流程，民眾持金融卡於中信銀行 ATM 進行轉帳交易時，若轉帳金額接近交易上限 3 萬元，畫面會顯示警語，並詢問民眾是否依他人指示匯款。