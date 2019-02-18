東森電銷年薪破百萬員工超過3成 今年再徵召500人

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物電話行銷團隊去年創下亮眼業績，上周舉行 2018 年度表揚大會，規模為歷年最盛大，東森集團總裁王令麟指出，電話行銷業績已連續 2 年高成長，每年成長 70% 以上，而 800 名電銷同仁中，年薪超過百萬元的比例高達 33%，遠高於全台灣勞動市場的 8%，今年將大舉徵才，預計再招募 500 人。

為了創造千人就業賺錢機會，東森電銷預計於今明兩年大舉徵才，今年預計招募 500 名，除了保障底薪 25600 元起，還有優渥獎金制度、出國獎勵旅遊等福利，不限學經歷，東森購物表示，歡迎剛畢業的社會新鮮人或二度就業，只要肯拚第一年就有機會年薪百萬。

王令麟說明，東森集團全力發展大數據，在此優勢下可有效經營會員名單，精準掌握顧客消費資料，根據不同顧客需求推薦適合的商品，降低電話行銷的困難度。

另一方面，東森集團今年將全面導入語言辨識系統，透過最新技術減化工作流程。

為了強化員工福利，東森購物完成建置員工休閒中心，台中、高雄相繼增設 80 坪活動空間，擺設健康器材、按摩椅和 KTV 等設備，王令麟表示，要讓每日與會員們接觸的第一線人員有紓壓管道，力拚打造幸福企業。