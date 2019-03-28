李克強稱將放寬外資市場准入 大摩：有助美中貿易爭端降溫

中國國務院總理李克強今 (28) 日表示，中國將進一步放寬外資市場准入；對此，摩根士丹利策略師認為，此舉有助緩解美方疑慮，兩國之間的貿易爭端，已進入「降溫」階段。

李克強週四出席博鰲亞洲論壇 2019 年會時指出，中國會進一步放寬外資市場准入，將於 6 月底前，再次修訂並發布外商投資准入負面清單、自由貿易試驗區外商投資准入負面清單，以及鼓勵外商投資產業指導目錄。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，週四率美方代表團赴北京，參與第 8 輪高階貿易談判；中國國務院副總理劉鶴，預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

摩根士丹利亞洲及新興市場首席策略師 Jonathan Garner 在接受 CNBC 採訪時稱，李克強的「放寬外資市場准入說」，顯示北京當局正在採取具體行動，緩解華府對貿易爭端的疑慮。

美國曾多次呼籲，盼中國進一步開放市場，並停止竊取美國智慧財產權、強制技術移轉等行為；Garner 說，在去年 12 月之前，美中貿易戰處於「持續升級」狀態，如今，雙方已來到「降溫」階段，盼能簽署協議。

中國商務部發言人高峰週四於例行記者會中，回應媒體提問時說，今晚中美貿易代表團，會舉行工作晚餐，明 (29) 日將進行全日磋商。

高峰稱，雙方團隊正全力以赴、認真談判，盼落實雙方元首的重要共識，關於磋商的具體細節，目前尚無可供發布的資訊。