貴金屬盤後─美元走強 黃金下跌4.60美元 接近一週低點

黃金期貨週三下跌，並創近一週收盤低點。美元走強使得黃金連續第二天下跌。

全球債券價格上漲，顯示避險買盤增加，此外，英國脫歐與中美貿易發展，均具有不確定性，則有助黃金跌幅受限。

4 月黃金下跌 4.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1310.40 美元。

美國 10 年期債券殖利率觸及 2.386%，接近 2017 年以來低點。美元指數上漲 0.2% 至 96.876。

分析師說，儘管美國缺少經濟數據，但美元似乎仍能走強，對黃金構成了壓力。

殖利率走低有助支撑黃金需求，但美元走強則屬黃金利空，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週三上午，聯準會 (Fed) 理事提名人摩爾 (Stephen Moore) 發表談話，希望立即降息，並說 FOMC 緊縮信用過度。摩爾目前為最強烈的鴿派，若任命通過，對黃金將屬利多。

歐洲央行總裁德拉吉週三說，若歐元區經濟有進一步疲軟跡象，央行停止升息可能較預期更久。該談話使得德國 10 年期債券殖利率進一步下降。

中美貿易協商在北京進行，若能達成協議，將有助增加投資人的風險胃口，對黃金屬利空。

其他金屬交易方面，5 月白銀收低 0.9% 至每盎司 15.298 美元。5 月銅上漲 0.3% 至每磅 2.863 美元。

4 月白金下跌 0.4% 至每盎司 856.50 美元。6 月鈀金下跌 6.23% 至每盎司 1421.50 美元，創 2017 年 1 月 25 以來最大單日跌幅。

鈀金價格近來較白金高出達 700 美元，汽車觸媒轉化器由鈀金改用白金的傳言開始流傳，鈀金因而受到壓力。