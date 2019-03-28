維持解職永豐金董事處分 何壽川五年不得回鍋金融圈

永豐金 (2890-TW) 董事長何壽川因涉及三寶超貸等弊案，在 2017 年 6 月 19 日，遭金管會解除董事職務，永豐金後來提出訴願，行政院認為金管會裁量過程未寫清楚，因此撤銷金管會的解職處分，創下解職處分被行政院撤銷的首例。金管會在今天重新提交處分書，維持解除何壽川董事職務的原處分，將何壽川解職且 5 年內不得重回金融圈。

何壽川涉入永豐金超貸案，在 2017 年 6 月 19 日被金管會解職，5 年不得重回金融圈。永豐金之後提起訴願，卻發生金管會處分書中沒有把裁量過程跟依據寫清楚，認為金管會應該將利弊分析、決策過程、依據事實及裁量基礎等，說得更清楚，才能讓外界信服此處分符合比例原則，因此撤銷原處分，要求金管會在 2 個月內把過程跟裁罰依據都寫清楚。

金管會表示，何壽川自 2005 年起即擔任永豐金董事長，長達 10 餘年期間，未積極建立、改善集團實質利害關係人控管之內部控制制度，任由內部控制缺失狀態持續存在。

金管會強調，由於難以期待何壽川能有效經營金融機構，因此，自 2017 年 6 月 19 日解除何壽川於永豐金的董事職務。

金管會表示，原處分所認定之違規事實並無誤，考量永豐金就本案相關缺失的改善情形，尚需一定時間觀察，有必要限制何壽川於相當期間內再擔任永豐金負責人，以防止其再次妨礙永豐金建立健全的內部控制，因此維持原處分；依金管會規定，遭解職者 5 年內不得回鍋金融圈。

金管會表示，此為銀行局依法祭出解職處份後，被行政院打回票的首例，新處分書將送交何壽川，若何壽川不服，可以再提出訴願。