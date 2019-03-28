〈LINE智慧入口〉從音樂串流到遊戲社群 今年在台推多項新服務

LINE 今 (28) 日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，宣布今年將在台開展多項新服務，擴大智慧入口影響力，推出包括新版「LINE 官方帳號」與「LINE 樂兌」、商家資訊「LINE SPOT」、音樂串流服務「LINE MUSIC」、「LINE 客服小幫手」、「LINE GAME 學院」等新服務。

新版「LINE 官方帳號」與「LINE 樂兌」

LINE 表示，今年將持續關注各界意見回饋，並透過更多線上與線下說明會，提供豐富的教學，未來 LINE 官方帳號只是單向的推播，更將持續進化為企業 / 商家提供用戶的專屬服務，優化官方帳號與用戶間的溝通模式，減少用戶接收過多不需要資訊造成的疲勞感，才能維持官方帳號與用戶間健康、長久的互動關係。

此外，透過 LINE 即可完成一站式派樣行銷的「LINE 樂兌」，將於第 2 季由日本引進台灣，透過「LINE 樂兌」除使行銷過程較有趣外，對企業主來說，派樣的過程也將更簡單、效益更好。而整併現有 LINE 官方帳號與 LINE@生活圈帳號後的新版「LINE 官方帳號」，將於 4 月 18 日正式在台上線。

「LINE SPOT」

LINE SPOT 是以地圖為基礎的店家資訊，店家可在 LINE SPOT 永久免費登錄地址、刊登服務與照片，並整合所串接的 LINE 相關服務資訊，如自家 LINE 官方帳號、是否可使用 LINE Pay 付款、或是否透過 LINE 酷券發行優惠券等。若用戶來店後有留下星等與評論，店家也可在此回應。

目前 LINE SPOT 正與台北市、桃園市、新竹市、高雄市等縣市政府相關單位接洽合作，未來如在地節慶、商圈優質店家等，也有機會透過縣市政府的相關單位，協助納入 LINE SPOT 中。LINE SPOT 預計第 3 季在台推出。

「LINE 客服小幫手」

LINE 台灣客服團隊與資料工程團隊攜手合作，運用 LINE 的自然語言辨識技術與 Quick Reply API 等開發工具，導入超過 10 萬筆客服回應資料，經過 1 年「機器學習」與「深度學習」訓練，「LINE 客服小幫手」官方帳號在今日正式改版上線，24 小時全天候提供服務，且預計第 2 季將與真人客服完成串接，屆時用戶可直接與真人客服透過打字即時溝通。

「LINE GAME 學院」

為建構 LINE GAME 獨有的遊戲社群，LINE 將在現有的「LINE GAME 台灣」官方帳號中，新增「LINE GAME 學院」服務，玩家除了可搶先獲得新遊戲上線資訊、遊戲更新內容、免費合作貼圖等最新官方資訊外，於「LINE GAME 學院」上線第一階段，還可創建自己的虛擬人偶，並製作獨一無二專屬學生證，該服務今日上線，其它功能將陸續推出。

「LINE MUSIC」

LINE MUSIC 將提供正版音樂串流、音樂會或藝人專訪直播，還可下載 LINE 音樂鈴聲。對音樂發行商來說，LINE MUSIC 將成為一站式的音樂發布平台，可為消費者提供多樣化的音樂服務，並獲得版權收益，該服務預計第 2 季末在台推出。

除上述新服務外，LINE TV 今年起鎖定重度使用者，針對訂閱用戶推出獨家內容，持續推動台灣原創內容。而 LINE 原創市集邁入 5 週年，去年台灣創作者翻倍成長、達到 29 萬人，所推出的貼圖共達 360 萬組，年增近 6 倍。

今年 LINE 貼圖團隊以「夢想成真」為主題，將擴大對創作者的投資、持續挖掘創作新秀，包括啟動「小舵手助學計劃」，與兒福聯盟合作，邀請 LINE 貼圖明星與弱勢孩子共同創作，並將創作貼圖上架義賣；也將贊助 50 位台灣創作者於台灣文博會共同展出；並投資台灣創作者，開展角色授權事業，讓更多貼圖的角色走出手機螢幕。

