〈LINE智慧入口〉LINE Bank以「全民銀行」為目標 要成台灣首隻在地金融獨角獸

LINE 今 (28) 日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，LINE Bank 籌備處執行長黃以孟表示，將以打造「全民銀行」為目標，盼 LINE Bank 成為台灣第一隻在地金融獨角獸，未來更將成功經驗複製到其它國家，未來 LINE Bank 希望建立開放銀行平台，與所有銀行對接，也將在台設置人工智慧實驗室 (AI Lab)，將人工智慧技術導入如機器人理財平台等各項應用。

黃以孟表示，在現有的環境中，用戶仍有許多金融服務需求未獲滿足，將以打造「全民銀行」為目標，期許 LINE Bank 成為台灣第一隻在地金融獨角獸，未來更將台灣金融科技的成功經驗，複製到其它國家。

黃以孟舉例，目前多數人都有多本存摺，未來 LINE Bank 希望建立一個開放銀行平台，與所有銀行對接，讓用戶只需開立一個銀行帳戶，就能完成存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。

黃以孟也說，目前量身訂做投資組合的金融服務，動輒 50 萬美元起跳，因此，LINE 也計劃在台灣設置人工智慧實驗室 (AI Lab)，將人工智慧技術導入各項應用，使金融服務能顛覆傳統，讓用戶感受到真正方便、快速又安全的金融體驗。

黃以孟表示，未來透過機器人理財平台，一般用戶可能只要支付 5 美元，就能購買 1 單位的量身訂製投資組合，精準掌握自己投資組合的每個標的，LINE Bank 也計劃為信用記錄較不足的社會新鮮人、年輕族群建立個人信用評級，讓小額信貸可普惠年輕族群，自己為自己打造信用分數。

此外，LINE Bank 籌備處持續擴編台灣團隊，預計今年底前可望延攬科技、金融、資安、AI、大數據等領域，超過百位人才。另一方面，也將透過投資以扶植在地新創，並與更多跨界產業夥伴合作，匯聚國內外資源，以重塑在地金融服務。