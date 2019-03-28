雞蛋水餃股公司強制下市機制 明年4/1正式上路

財務惡化又擺爛不肯改善的上市公司皮要繃緊了，證交所今 (28) 日表示，上市公司退場機制將在明年 4 月 1 日正式上路，未來只要財務欠佳又無法在限期內改善者，就會遭強制下市。

為強化投資人權益，證交所上 (2) 月董事會通過上市公司退場機制，舉凡財務惡化或是淨值低於 3 元以下，經會計師出具「繼續經營能力有重大不確定」的查核報告的上市公司，未來將遭強制退場。

證交所表示，考量上市公司強制退場對公司與投資人影響甚鉅，新的退場機制將給予一年緩衝期，也就是將從 2020 年 4 月 1 日開始實施，明年 3 月底上市公司檢送今年的財務年報時，只要符合淨值過低或財務惡化等條件，即適用強制退場機制。

證交所表示，財務惡化的上市公司，會先變更交易方法或分盤交易，經變更交易方式 3 年內仍無法改善者，就會遭停止交易，停止交易滿 6 個月後仍無法改善者，就會遭強制下市。

目前上市公司淨值轉負，在財報公告後 40 天內就會遭強制下市，大同 (2371-TW) 集團旗下的綠能 (3519-TW) 與華映 (2475-TW) 因財務危機，導致去年淨值轉負，依規定須強制下市，其中綠能已確定 5 月 2 日下市，華映最晚 5 月 12 日就要強制下市。