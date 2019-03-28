稱華為設備問題多 英國政府報告：國安恐面臨風險

根據《彭博社》報導，英國情報機構「政府通訊總部」(GCHQ) 報告指出，華為設備存在許多問題，恐使英國面臨國安風險，且 GCHQ 對於華為改善網路安全、軟體缺陷的能力，毫無信心。

報告稱，在華為的工程流程中，存在多項重大技術問題，可能導致英國電信網路，出現新風險；此外，對於 GCHQ 去年在報告中提出的問題，華為並未取得明顯進展。

報告認為，華為的軟體開發方式，存在重大問題，使英國運營商面臨更多風險；不過，英國運營商有能力，建立效果更好的防禦措施，網路安全性已隨之提升。

美國以通訊安全為由，呼籲盟國禁用華為設備；不過，歐盟執委會日前公布的 5G 行動網路安全指引，僅要求成員國評估風險後提出報告，並未全面禁用。

美國國務院主管網路安全事務官員 Rob Strayer ，今年 2 月於「世界通訊大會」(MWC) 表示，華為的 5G 設備，恐使美國及其盟國，面臨「中國間諜風險」，「華為在玩兩面手法搞欺騙」。

華為輪值董事長郭平當時於 MWC 反駁，稱沒有證據能夠支持美國對華為的「間諜」指控，華為「不做任何壞事」。

郭平說，華為絕無所謂的「後門漏洞」，也不會讓任何人，在華為的基礎設施上找漏洞，5G 比 4G 更安全，作為設備供應商，華為不會擁有營運商的網路和數據。

3 月上旬，華為大動作反擊美國，於德州聯邦地方法院，控告美國政府，指其藉由「國防授權法」，限制聯邦機構使用華為產品，違背美國憲法。