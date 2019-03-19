華為事件引報復？中國限制澳洲煤碳進口 業者改抱日、韓市場

根據《彭博社》報導，澳洲新希望礦業公司 (New Hope) 董事總經理 Shane Stephan 表示，中國停止替澳洲進口煤炭辦理清關，導致澳洲出口至中國煤炭總量下滑；因此，他們轉而增加對日本、南韓的出口。

今年 2 月，《彭博社》報導了中國大連港禁止進口澳洲煤炭的消息，外界臆測，此事可能與澳洲封殺華為參與 5G 網絡建設競標有關；當時，中國外交部否認此事，並稱中國海關各口岸，皆正常接受包括澳洲在內的進口煤炭報關。

不過，Stephan 援引政府統計數據指出，今年 1 月 (中國開始停止替澳洲進口煤炭辦理清關) 澳洲對中國煤炭出口量，較去年同期下滑 19%；在此同時，新希望礦業轉而增加對日本、南韓的煤炭出口量，分別成長 10% 與 34%。

中國是澳洲煤炭的主要買家。(圖：翻攝自彭博)

中國煤炭運銷協會上週於 1 份報告中寫道，貿易商、電廠，都避免購買澳洲煤碳，中國停止替澳洲進口煤炭辦理清關的情形，可能會持續至 5 月。

中國外交部發言人耿爽曾於 2 月表示，部分報導宣稱，大連海關管轄的 5 個港口，將無限期停止替澳洲進口煤炭辦理清關，「這些報導並不屬實」。

耿爽說，近年來，中國海關對進口煤炭進行的安全品質風險分析發現，進口煤炭有不符合環保標準的情形；因此，中國海關依法加強對進口煤炭的檢測，藉此保護企業權益和環境安全。