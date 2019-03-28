達麗今年推案量約120億元 台中建案「達麗大道」已售五成

達麗 (6177) 今年在台中已推出總銷約 22 億元的「達麗大道」，由於基地緊臨台中七期新市政中心，去化速度快，目前已售五成，消費客層以中科人員為主力。達麗執行副總梁景清表示，今年加強台中區域著墨，除推出兩筆總銷累計 70 億元個案外，還準備 10 億元銀彈準備獵地，目前正在積極看地中。「達麗大道」基地面積為 912.5 坪，總戶數為 193 戶 (含 4 戶店面)，為地上 23 層、地下 4 層產品，每坪開價約 35 萬元，坪數範圍約為 19-36 坪。此外，達麗還會推出達麗居山(G3) 案，此案基地面積達 2500 坪，總戶數達 518 戶，總銷高達 50 億元，此案已有預約 200 組客戶，其中想看店面的顧客約占四成。



達麗在美國西雅圖也有佈局，梁景清表示，達麗主攻台中 74 號快速道路內圍，以讓利為主要銷售策略，此次結合上揚國際建築團隊進軍台中，開案後即刻銷售五成，成績亮眼。



達麗建設因西屯路「達麗晶漾」與文心路「世紀雙星」二個案子，而被台中民眾所認識，後者由台中知名豪宅建築師戴育澤所設計，301 戶半年即告完銷，而戶數較少的「達麗晶漾」月餘即銷售一空。



負責銷售的上揚國際建築團隊為高雄代銷業「南霸天」，今年全台推案量逾千億，上揚國際總經理林聰麟表示，台中並非團隊熟悉的地區，但達麗建設給予大力支持，最欣賞的達麗肯讓利態度。



至於達麗今年度推案量約在 120 億元左右，在北台灣推案近 30 億元，而三重仁義段將推出兩筆個案，面對堤岸第一排的預計將在 6 月推出，總銷約 25 億，此案斜後方個案計劃將在 10 月推出，總銷約 5 億元；加上台中有達麗大道、達麗居山兩案，累計總銷約 70 億元；高雄區將在楠梓區推出一筆總銷 15 億元的個案，總戶數約 311 戶。

