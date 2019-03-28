永豐餘去年營收創新高 EPS 0.87元 每股擬配發現金0.6元

永豐餘 (1907) 今(28)日召開法說會，會中公布去年第四季合併營業收入為 195.95 億元，年增 9.1%，稅後淨利 1 億元，每股盈餘 (EPS)0.06 元；累計 2018 年合併營業收入 764.4 億元，年增 14.5%，創新高，稅後淨利 14.4 億元，每股盈餘 0.87 元。董事會決議擬每股配發現金股利 0.6 元，配發率 69%。去年各事業群方面，工紙紙器事業群，因營運體質調整有成，越南業務規模擴大，營收年增 26.7%；漿紙事業群，上半年需求旺盛且漿紙價格上揚，營收年增 4.9%；消費品事業群，由於產品組合調整得宜帶動臺灣出貨量攀升，營收年增 6.5%。其他轉投資方面，申豐特用應材因客戶擴廠帶動需求成長，營收年增 24.1%；永道無線射頻標籤(揚州) 出貨穩健，營收年增 4.9%。各事業群雖營運規模擴大，惟因去年下半年市場需求減緩，原物料價格下滑，2018 年營業利益率 3.1%。



展望 2019 年，永豐餘財務中心副總經理殷國堂表示，在營運規劃上，漿紙事業群彈性調整產品結構，開發如無螢光紙、「益利吸」紙吸管紙等環保綠色產品，聚焦高毛利率與高技術的紙品布局。工紙紙器事業群持續改善各廠營運效率，並規劃開發製程餘料資源化，開啟循環經濟新模式。消費品事業群持續研發並推廣高階紙品、潔品，調整銷售通路組合，以提升獲利貢獻。永豐餘將持續強化資產配置，面對國際貿易市場變化，穩健踏實地經營。