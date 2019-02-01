〈永豐餘股臨會〉小金雞永道將赴陸上市 最快今年可望掛牌

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (1) 日召開股東臨時會，通過子公司小金雞、全球最大的 RFID(無線射頻標籤)ODM 製造商－－永道無線射頻標籤 (揚州) 有限公司申請在中國大陸的證券交易所上市。永豐餘發言人殷國堂表示，永道的上市起因於上海證交所邀請永道到科創板掛牌，才讓該公司思考永道的掛牌案，目標上半年送件申請，如果順利，今 (2019) 年應該可以掛牌。

永豐餘董事長何奕達表示，永豐餘從 2000 年開始關注 RFID(無線射頻標籤) 的發展，對於永道赴陸上市案，已經審計委員會跟董事會審議通過，符合中國大陸當地法規 IPO 申請的程序。除了永道申請上市，也希望讓有能力上市的子公司陸續上市。

殷國堂表示，永道 2007 年於揚州正式營運生產，10 年前，月產能幾千萬枚，到目前年產能達 30 億枚，成長曲線拉得很高，已經為全球第一大的 RFID ODM 製造商，全球市佔率約 25%。

永道 2018 年自結合併營收人民幣 4.75 億元 (折合約新台幣 21.64 億元)，年增 5.14%，前三季稅後純益人民幣 0.87 億元 (折合新台幣約 4 億元)，年增 12.1%，預期全年獲利可望再創新高。

殷國堂表示，永道的上市起因於去年 11 月初時，上海證交所在中國進博會當面邀請永道到科創板掛牌，才讓該公司思考永道的掛牌案，加上有鑑於大陸物連網市場快速成長，為了有效運用永道所在地資本市場的資金，以推升公司進一步成長，永道公司擬規劃變更組織為股份有限公司，申請赴陸上市。

至於會申請於上海或深圳上市，殷國堂表示，仍在評估中，目標是上半年送件申請，如果順利，今年應該可以掛牌，屆時將是永豐餘第一個海外上市的子公司。

永道目前主要營業項目為無線射頻標籤 (RFID) 及相關智能系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。

永豐餘表示，子公司永道申請上市後，將取得更多元的籌資管道，用以擴建及提升現有的生產線、強化業務競爭力；並購置先進的研發測試設備，增強公司自主創新能力，吸引更多的優秀專業人才，讓永道加速成長茁壯。