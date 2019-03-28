歐股盤前─梅伊願辭職換脫歐協議過關 指數期貨漲跌互見

英國首相梅伊日前對保守黨議員表示，她願意辭職下台，藉此換取脫歐協議在國會過關；今 (28) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 44 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.43%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.83%，深證成指下跌 0.49%；南韓 Kospi 指數下跌 0.77%，日經 225 指數下跌 1.61%；台股收跌 6.44 點，至 10536.26 點。

10 年期美債殖利率再度下跌，殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟前景的疑慮，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 32.14 點 (0.13%)，至 25625.59 點；標普 500 指數收跌 13.09 點 (0.46%)，至 2805.37 點；那斯達克指數收跌 48.15 點 (0.63%)，至 7643.38 點。

美中今日於北京，展開新一輪貿易談判，據傳中方在強迫技術轉移方面，提出前所未有的建議，談判進展樂觀。

梅伊日前對保守黨議員說，她願意辭職，藉以換取脫歐協議過關；不過，國會表決關鍵政黨、北愛爾蘭民主聯盟黨已放話，稱他們不會支持梅伊的脫歐協議。

若梅伊的脫歐協議，無法獲得北愛爾蘭民主聯盟黨支持，該協議在國會闖關成功的機率，便大幅降低；為避免走上無協議「硬脫歐」一途，英國國會必須另提計畫。

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉週三指出，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

紐西蘭央行昨日也「放鴿」，稱在全球經濟成長趨緩的情況下，採取降息措施的可能性，將隨之增加；消息一出，紐幣、澳幣雙雙走貶。