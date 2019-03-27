歐元區外部需求惡化 德拉吉：必要時將再次延遲升息

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉今 (27) 日表示，歐元區面臨外部需求持續惡化的處境，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

歐洲央行於 3 月貨幣決策會議中決議，延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)。

ECB 聲明指出，將從 2019 年 9 月開始，推出為期 2 年的第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)。ECB 透過定向長期再融資操作，對商業銀行提供長期低利貸款，可望為實體經濟注入更多所需的資金。

ECB 將今、明兩年的經濟成長預測值，由先前的 1.7%，砍至 1.1% 和 1.6%，主因在於美歐關稅爭議未除、中國經濟成長趨緩；德拉吉當時稱，「我們身處一個經濟持續疲弱、充滿不確定性的時期。」

此外，ECB 也修改了前瞻指引，稱 2019 年，利率將維持在當前水平，更改了先前「至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季」的說法，政策轉鴿。

德拉吉週三強調，「一如 3 月會議決議，我們將確保貨幣政策與經濟同步，藉由調整利率前瞻指引，反映最新的通膨前景。」

德拉吉稱，歐元區經濟成長趨緩，未必代表經濟將陷入衰退；就當前情況來看，歐元區經濟仍保持相對彈性，不過，仍存在下行風險。

德拉吉說，歐元區面臨的風險在於，外部需求恐持續惡化，進而對內需造成影響；為此，ECB 已做好準備，必要時，將再度延遲升息。

德拉吉發表上述言論後，歐股漲跌互見，台北時間週三下午 5 點 13 分，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.01%，德國 DAX 指數下跌 0.04%，法國 CAC 40 指數下跌 0.14%，英國 FTSE 指數上漲 0.16%。

在此同時，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.06%，至 1.1271。