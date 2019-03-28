上緯投控負責開發海洋風電第二階段興建工程順利進行

上緯投控 (3708) 負責開發海洋風電第二階段興建工程正順利進行中，所配合坐落於台中港 2 號碼頭之台灣首座離岸風電重件碼頭並已完成整建工程，將進行風場部件組裝裝卸。海洋風電為台灣首座離岸風電示範風場，於台中港 2 號碼頭整建過程與台中港務公司緊密合作外，亦負責塔架預組裝錨定系統設計與施工，此系統為台灣首批，從設計、測試、製造到安裝，海洋風電團隊、聯邦工程顧問公司花費約 1 年時間密切配合打造，錨定系統的製造過程通過 SGS 檢測，具備抗震與抗颱性能。



為符合塔架規格，施工團隊將土木工程的精準度控制在 3 毫米水準，已達國際級水平，此案例已成功將台灣本土廠商扶植進入風電基礎供應鏈中，海洋風電將持續落實本土產業在地化。



海洋風電股東為麥格理資本、沃旭能源、上緯以及 JERA，全力推動於今年完成台灣首座離岸風電示範風場，其開發包含兩階段，第一階段容量 8MW，兩支風機已於 2016 年 10 月安裝。第二階段容量 120MW，預計今年底完工，位於台灣西北苗栗縣海岸約 2～6 公里處。