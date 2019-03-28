土耳其股匯債重創 隔夜互換利率升至逾1000% 里拉再跌2%

土耳其週日將舉行地方選舉，政府施壓銀行，禁止提供流動性給外國基金經理人，以免他們做空里拉，但此舉造成隔夜互換利率飆升，土耳其股匯均受重創。

土耳其離岸掉期市場的里拉隔夜拆借成本，週三 (27 日) 一度升破 1000%，一度升破 1200%。投資人想結清里拉部位取得現金，被迫拋售土耳其債券及股票。2 年期土耳其債券殖利率因而躍升至 20% 上方，股市 ISE National-100 指數大跌近 6%，為去年 6 月 18 日以來最差的表現，當時股市下挫 7.1%。

里拉隔夜互換利率飆漲 (圖表取自 Zero Hedge)

土耳其巨震也拖累其他新興市場，新興市場貨幣週三全線大跌，阿根廷披索兌美元跌 1.9%，創歷史新低，今年以來已累計跌逾 15%；土耳其里拉兌美元跌幅超過 2%，南非蘭特、巴西里爾、墨西哥披索兌美元均跌超過 1%。

土耳其股市重挫 (圖表取自 Zero Hedge)

包括日本大和住銀投信投資顧問在內，多家資產管理公司表示正重新考慮在土耳其的投資。

Investec Bank 交易員 Julian Rimmer 表示，他在這個市場 21 年了，從沒見過這樣的舉動，這等於是用短期政治上的權宜之計來犧牲長遠的務實做法。這種策略會使許多交易者質疑里拉的可投資性。

BlueBay 資產管理公司的新興市場分析師 Tim Ash 形容，這就像土耳其版的「土撥鼠日」，領導層一直重覆過去相同的錯誤。

上週五里拉大跌之後，當局指責摩根大通分析師建議賣出里拉兌美元的研究報告，包含「誤導和操縱性」內容，引發了市場波動，並表示要調查投資銀行。但這些調查讓許多投資機構認為，土耳其對國外資金並不友善。

分析師表示，政府可能在選前會努力維持貨幣匯率，但他們警告，現在原是當局試圖重建信任的時候，這種非傳統的政策正在損害土耳其得之不易的信譽。Rabobank 新興市場外匯策略師 Piotr Matys 說：「損害已經造成。」

在上週五波動前，土耳其市場近幾個月來一直相對平靜。多位分析師表示，近日波動的導火線，其實來自於土耳其的外匯儲備大幅下降，兩週內下降了 6.7%，引發市場的擔憂。

Columbia Threadneedle 資深外匯分析師 Ed Al-Hussainy 表示，總統厄多安以為自己很聰明，但就像打地鼠一樣，每次一個問題得到解決，另一個問題就會產生。