台灣Pay找超商龍頭小七拚市占率 四大超商逾1萬個通路全數到位

由財金公司主導的「台灣 Pay」終於補齊四大超商通路的最後一塊拼圖，財金公司今 (28) 日宣布與超商龍頭 7-ELEVEn 合作，即日起消費者可在四大超商、超過 1 萬處據點，以掃碼方式完成支付。

台灣 Pay 為擴展適用通路、拉抬市占率，自 2017 年 11 月上線以來積極拓展業務，用戶可選擇綁定金融卡或信用卡，而看好台灣超商高密集度與國人對超商的高依賴度，台灣 Pay 找上四大超商合作，包括全家、萊爾富、OK 與 7-ELEVEn 等超商都可使用台灣 Pay 進行掃碼支付，四家超商通路合計超過 1 萬個據點。

財金公司表示，在四大超商通路到位後，現階段特約通路已經超過 5 萬家，統計到今年 2 月底止，合作金融機構共 27 家、可使用總卡數逾 600 萬張，交易金額突破 200 億元，而台灣 Pay 不只可掃碼支付消費，還能轉帳繳納規費，目前導入生活帳單 (稅單) 已超過 2,200 項。

據財金公司委託尼爾森調查「品牌經營成效暨消費性支付工具實態研究」調查，台灣年齡 18 歲到 65 歲的金融消費者中，「台灣 Pay」品牌知名度已達 69%，同時「台灣 Pay」躋身為目前持有行動支付的消費者中，持有率前 5 大的行動支付品牌。