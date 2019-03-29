渣打銀行力挺台商強化跨境供應鏈

渣打銀行 2018 年個金業務與企金業務同步增長，繳出稅後淨利雙位數成長佳績。同時，由於貿易戰關係，台商正值供應鏈調整的關鍵時期，渣打銀行表示，該行以在大中華區及東南亞 / 南亞區的強大網絡資源，提供單一窗口、結合地區網絡的一站式服務，讓台商可以強化跨境供應鏈，順利從貿易戰中突圍。

渣打銀行總經理林遠棟表示，該行去 (2018) 年推出諸多業界首創產品與服務，並透過數位創新提升客戶使用經驗與滿意度，同時承銷台灣國際債券市場上首檔國家主權債券，並參與離岸風電專案融資，今年將持續提供數位化創新服務，開拓企業策略聯盟機會，持續深耕台灣市場，並樂觀看待 2019 年的成長潛力。

林遠棟進一步指出，去年渣打首創業界的產品與服務，包括首家與網路借貸平台 (P2P) 合作辦理個人信用貸款申請進件、與華航合作推出業界首創定存利息兌換航空哩程之「尊榮哩遇」服務、全新頂級「渣打優先私人理財」服務問世、網銀 / 行動銀行升級改版，以及全新線上基金交易平台與 24 小時線上外匯交易平台上線等，透過數位金融創新與企業策略聯盟深化優先理財與財富管理群。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，去年台灣個金業務在房貸、信用卡、個人信貸與高資產客層等多面向業務帶動下，締造兩位數成長佳績，亦創近三年來最佳紀錄，表現相當亮眼，擠身全球渣打前三大市場。今年將持續推出創新數位金融服務，除了參股 Line Bank 的純網銀申請，更將擴大企業策略聯盟版圖，近期展開與中華民國高爾夫球場事業協進會的合作案，提供全台 41 個球場、數萬名高端會員之全方位金融服務和優惠方案，擴展高資產客戶、企業戶與薪轉戶客群，於 2019 年延續雙位數成長動能。

企業金融部分，2018 年渣打銀行為台灣做到第一檔外國政府主權債券，該檔 60 億美元的卡達國家主權債，也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件，今年三月再為卡達發行第二檔國際債券，卡達政府進而成為台灣國際債券市場上最大的發行人。今年以來渣打銀行在台灣國際債券市場發行量成長 45%，持續領先優勢。

渣打銀行企業暨機構金融事業處負責人黃蔚文表示，作為全球前二大貿易銀行，在貿易戰下台商供應鏈調整的關鍵時期，渣打銀行以在大中華區及東南亞 / 南亞區的強大網絡資源，持續提供台商因應形勢、調控布局的最佳支持。渣打銀行是在東協十國均有據點的國際性銀行，在東協與南亞共有超過 250 家分行，台商只需接洽渣打這單一窗口，就可以獲得結合地區網絡的一站式服務。

在永續金融 (sustainable banking) 方面，渣打銀行參與 WPD 達德能源的離岸風電專案融資，此前渣打集團已承諾在 2015-2020 年間投入 40 億美元於潔淨能源相關的融資計畫。渣打銀行參與支持台灣離岸風電的發展，實踐永續金融的承諾，今年度將持續以國際金融專業，投入台灣再生能源發展的相關計畫。

此外，林遠棟並提到，該行持續投入推廣社會關懷，深耕在地視障朋友就業議題逾五年，服務近 700 位視障者，並為近 500 位視障人才找到工作。未來計畫將焦點自視障朋友擴及更多需要協助的弱勢青年，如弱勢女性、二代脫貧等，給他們平等的學習、經濟獨立及成長的機會。