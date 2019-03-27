春遊日本賞櫻 三大重點教你挑旅日神卡

日本櫻花祭來了，緊接著下週將迎來 4 天連假，許多民眾計劃赴日賞櫻，各家發卡銀行祭出許多刷卡優惠，向哈日族招手。要如何挑選旅日神卡，Money101 金融比較平台提出選卡三大重點，包括比較日本消費的現金回饋率等。

日本近年來成為國人出國目的地第一名，2018 年赴日旅遊人次就高達 482 萬 5948 人次。根據日本觀光廳統計，國人去 (2018) 年於日本觀光所帶來的效益就高達 5839 億日圓 (相當於 1655 億台幣)。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如表示，日本是國人最愛的海外旅遊地，無論是大啖美食或是採買藥妝、家電，民眾消費的意願都相當高，若能善用金融支付工具，不僅能賺進現金回饋，還能享許多購物、觀光、機場服務等好康。

只是要如何挑選旅日神卡？Money101 金融比較平台提出三大重點，第一、比較日本消費的現金回饋率，由於在國外刷卡發卡銀行都會收取 1.5% 海外交易手續費，選擇回饋率越高的信用卡就能賺進越多的回饋。第二、採購藥妝、家電，或是觀光旅遊是否享有折扣，民眾只要刷指定信用卡、出示悠遊卡等，購物結帳都可立即享至少 3% 以上的折扣，指定觀光景點也能有購票優惠或是贈送小禮物。第三、卡片是否有旅行周邊福利，像是免費吃到飽 WiFi 機、機場貴賓室、機場接送等等，為旅行省下不少開銷。

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (27) 日新推出「OMIYAGE 卡」，針對日本旅遊中毒者有五大亮點，第一、日本消費享 3% 現金回饋，無上限。值得注意的是回饋金效期，持卡人若選擇「刷卡金」回饋，次期未折抵完畢將歸零；選擇「LINE Points」回饋，點數效期則有 180 天。

第二、在指定商家享購物折扣，像是藍瓶咖啡西消費享 10% 回饋、KLOOK 網站全日本產品 95 折等。

第三、新戶首刷禮任刷 5 筆不限金額就送出價值約 566 台幣的日本交通票卡。

第四、日本上網很給力，持卡人每月任刷 1 筆不限金額且登錄，即享台灣大 4G 吃到飽 2 日日本漫遊通免費優惠或是特樂通日本 WiFi 不限流量 5 日享 395 元優惠價。

第五、與 JCB 國際發卡組織合作發卡，享有日本免費機場貴賓室、北海道新千歲國際機場巴士購票 8 折、松本清藥妝店最高享 5％折扣等多種福利。

Money101 提到，市場上提供日本消費高現金回饋的信用卡還有「上海簡單卡」，3% 現金回饋無上限；「台新 FlyGo」卡，2.8% 現金回饋無上限；「中信 LINE Pay 卡」，2.8% LINE Points 回饋無上限；「星展炫晶御璽卡」、「華南享利樂活 combo 卡」、「陽信曜晶卡」也有 2.5% 現金回饋無上限。

樂天信用卡也是口碑款旅日神卡，其特色是持卡人只要登錄活動，無名額限制即享日本消費手續費回饋，每期回饋上限 5000 元，雖然無法賺到額外回饋，但至少無須再多付海外交易手續費；此外，樂天卡也提供 100 多種日本購物折扣，以及新卡友首刷可獲得免費 5 天 WiFi 機吃到飽。

挑選旅日神卡，各家發卡銀行合作的國際發卡組織也很重要。赴日旅遊購物，JCB 信用卡的結算匯率相比 MasterCard、VISA 來的優惠，因為 MasterCard、VISA 需要經過兩次換匯 (日圓兌美金，美金兑台幣)；JCB 由於是日本的國際發卡組織，提供持卡人的日本旅遊好康相當豐富，像是累積消費滿 20000 日圓（含税）可參加抽獎、藥妝店購物折扣、高空觀景台購票折扣等。