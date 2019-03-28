【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

土耳其風險升溫，帶動美債殖利率再創歷史新低，加上德國半導體大廠英飛凌下修全年度展望，推動美國半導體類股重跌，今日台股開盤同步受到美國半導體類股下跌出現大幅重挫，不過受到全新、穩懋等 5G 概念股再度上攻近期高點影響，帶動台股跌幅收斂，終場台股小幅下跌 0.06%。

《國際金融市場焦點分析》

土耳其風險升溫，帶動美債殖利率再創歷史新低，加上德國大廠英飛凌下修全年度展望，帶動美股出現下跌，陸股開盤受到美股下跌影響而同步走跌，不過受到五糧液公佈財報表現優於市場預期，帶動白酒類股強勢上攻，恆瑞醫藥受到取得國家臨床實驗通知書影響強勢上攻，在白酒及醫藥強勢上攻帶動下，推動 A50 指數由黑翻紅，呈現小幅上漲。

《國際商品市場焦點分析》

週三 EIA 公布，3/22 截止的一週，美國原油庫存意外增加 280 萬桶，遠超過預期的減少 220 萬桶，不過汽油及蒸餾油的庫存持續下降替油價提供支撐，不過 WTI 期貨仍舊無法獲得足夠動能站穩 60 美元，而需求面，昨日德國公債殖利率率先跌破零值，美國 10 年債殖利率則是創近一年新高，再度引發市場對經濟減緩的擔憂，油價因此隨著股市震盪走低。

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