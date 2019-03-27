【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國貿易法官，建議禁止進口 iPhone 影響，導致昨日 Apple 走勢疲弱，今日台股蘋概三王股受到蘋果下跌影響走弱，拉低中小型股的上漲氣勢，台股盤面上，仍以類股輪動及題材股為主，但仍不敵壽險股的跌勢，加權指數收盤下跌 0.16%。

《國際金融市場焦點分析》

北上資金再度利用滬深股通逢低抄底，受到隔夜海外股市走高激勵，今日兩市同步小幅高開，不過軍工及有色金屬板塊再度殺跌，使得指數一度翻黑，不過有業績支撐的白酒股今日表現強勁，同時券商股止跌反彈，聯手銀行及保險股同步走高，午後近期火熱的工業大麻題材再遭爆炒，顯示資金有回溫跡象，A50 期貨則是盤中上漲超過 150 點。

《國際商品市場焦點分析》

隨著美股反彈走高，市場逐漸忽視美債殖利率倒掛所隱含的經濟衰退訊號，從而轉向原油市場諸多供給干擾因素，美國對伊朗新增制裁，委內瑞拉供給中斷，加上 OPEC 及俄羅斯嚴格執行減產計畫，皆推升原油價格大幅反彈，ＷＴＩ期貨盤中再度站上６０美元，幾乎收復上週五失土；儘管美聯儲轉向鴿派，同時美國經濟數據不佳，不過在歐元疲弱下美元持續反彈，金價因此下跌。

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