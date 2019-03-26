中國車市軟+5G需求未出籠 日本礙子NGK下修財測

全球第一的礙子製造商日本礙子 (NGK)(5333-JP) 在週一 (25 日) 表示，該公司 2019 財年 (截至 3 月底) 的公司整體淨利，預估年減 24.7% 至 345 億日圓。較先前預測大砍 95 億日圓，也是第 2 次進行下修。

日本礙子下修財測的主要原因，包括：

1. 中國車市表現疲軟，造成車用廢氣淨化用陶瓷需求低於預期。

2. 行動電話基地台所使用的陶瓷零件也陷入苦戰。

3. 5G 需求尚未全部出籠。

(圖：Investing.com)

在銷售額方面預估年增 2.4% 至 4620 億日圓 (較上次預測減少 80 億日圓)，營業利益預估年減 10% 至 630 億日圓 (較上次預測減少 70 億日圓)，皆進行了下修。在理由方面，NGK 的財務部長神藤英明表示「中國經濟疲軟是最主要的原因」。

NGK 在全球車用廢氣淨化用陶瓷的市占率上排名第一，由於新車市場的衰退，對業績造成了直接影響。而在行動電話基地台的零件銷售上，也由於行動電話業者在投資上趨於保守，銷售情況也不如預期。神藤英明表示，「高速通訊規格『5G』的需求尚未全部出籠」。

此外，NGK 在 25 日時也對外宣布，其位於中國的礙子工廠也將花上 2 – 3 年來進行清算，並在公司帳務列上一筆特別損失。

該座工廠位在河北省唐山市，是 NGK 旗下負責製造礙子的子公司。自成立以來已超過 20 年，廠內設備老舊。資本額 1 億 3000 萬美元 (約 140 億日圓)，擁有逾 500 名員工。銷售額及生產規模並未對外公布，除了供應中國市場外，也出口到亞洲其他國家。