順天建設去年營收、獲利雙創高 EPS 4.31元 今年將推案160億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月28號10點25分

台中地產業景氣向上攀升，順天建設 (5525-TW) 去年稅後純益 9.28 億元，每股純益 4.31 元，其中營收與獲利都改寫新高紀錄，順天建設今年推案將大爆發，預計將陸續推出 7 件預售個案，總銷超過 160 億元，也同創歷史新高，新推案產品涵蓋首購、首換客層都有。

順天建設今 (28) 日盤前公布 2018 年財報，營收、獲利雙雙改寫歷史新高，營收 41.88 億元，毛利率 31.9%，年減 3.26 個百分點，稅後純益 9.28 億元，年增 2.32 倍，每股純益 4.31 元；日前順天建設董事會決議提配發去年股利每股 3 元，包括每股 2 元現金及 1 元股票股利，股東會 6 月 6 日召開。

順天 2018 年陸續完工入帳個案，包括「天玥」、「上環匯」酒店式公寓、「硯山行」等案；另外，餘屋可售包括順天「天璞」、順天「御南苑」、順天「夏朵」等部分餘屋。此外，順天建設 2018 年年初在台中科博館推出的順天「科博」豪宅案，總銷約 19 億元，銷售率已超過 9 成，「科博」個案預計 2021 年完工交屋。

順天今年前三季稅後純益 5.68 億元、年增 2,874.6%，EPS 為 2.64 元，已賺贏去年全年。

順天建設今年預計推案 160 億元，其中兩件指標大案，分別為台中南屯單元三永春東七路的 3800 坪土地，規劃總銷約 50 億元大樓及別墅社區案。北屯路近親親戲院的 2700 坪土地，也將規劃總銷超過 40 億的大樓社區案，客層鎖定於首購族群。