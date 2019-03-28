增稅箭在弦上！日國會通過消費稅增稅對策預算

創下日本歷史上金額最大的 2019 年度預算案，週三 (27 日) 在日本國會通過。金額達 101 兆 4571 億日圓，首度突破百兆大關。在與消費稅增稅的相關對策方面，則是編列了 2 兆 280 億日圓預算。這也意味著日本實施消費稅增稅已箭在弦上，日本官房長官菅義偉在 27 日的記者會上表示「只要沒有發生像雷曼兄弟等級般的衝擊性事件，將在 10 月調升至 10%」，再次重申先前日本首相安倍晉三的立場。

日本在 2019 年度編列 2 兆 280 億日圓的消費稅增稅對策預算。圖為日本首相安倍晉三 (圖：AFP)

在與消費稅增稅對策相關的 2 兆 280 億日圓預算當中，除了將用於消費點數回饋之外，還包括在購入住宅，耐震、節能上的居家修繕，育兒教育，以及與公共事業相關的防災、減災等基礎建設的強化工程。

安倍晉三在過去曾經 2 度將消費稅增稅的日期延後，而宣布的時間點也都選在原定增稅日期的 1 年之前。安倍在預算案通過前，曾向周遭表示「只要沒有發生特殊狀況，把預算打亂反而風險更大」。

安倍所提到的「風險」，指的是在實施增稅前只剩下半年的時間，若在這個時候改變決定將會導致混亂。

由於屆時稅率調升到 10% 後，與飲食相關的商品將採用所謂的「輕減稅率」讓稅率維持在 8%，造成收銀系統的複雜化。零售業者及外食業者為了因應增稅，也紛紛在收銀系統上作出修改。

另外，安倍在 2017 年的眾議院選舉公約當中，承諾將提供免費的幼兒教育。許多家長已在免費就讀的前提下安排了小朋友的幼稚園，如果政策跳票的話，也勢必引發家長們反彈。

而在民眾購買房子時，若在 2019 年 4 月 1 日之後簽下 2019 年 10 月過後交屋的合約，也會被課予 10% 的稅額。

由於種種的理由，若在消費稅的實施決策上作出改變，勢必引發各種混亂及反彈。

若將增稅的日期延後，除了必須在消費稅法等稅制上作出修正，已預期因增稅而增加國庫收入的 2019 年度預算案，也必須向國會提出額度刪減的修正預算案。在 2019 年 7 月 28 日參議院議員任期屆滿後，國會會期也將無法延長，在時間上極為緊迫，可謂牽一髮而動全身。