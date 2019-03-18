〈報稅新制上路〉名模條款薪資核實減除預計明年上路 高薪族要開始記帳

攸關上班族納稅權益的名模條款可望在本會期過關，將薪資減除在現有的「定額扣除」，還新增「實額減除」，納稅義務人可擇一申報，預計 2020 年 5 月申報綜合所得稅時適用，會計師提醒，年薪超過 223 萬的高薪族，今年起要開始蒐集單據記帳。

但也並非有單據就能申報列舉扣除，會計師表示，符合列舉扣除，必須符合四大要件，包括：勞務直接相關、實質負擔、重大性與共通性等四大原則。

現行的薪資減除採定額扣除制，也就是不論年薪多寡，每個納稅義務人最高扣除額一律為 20 萬元，但大法官釋憲認定此舉有違平權保障之意，要求相關機關應在釋憲公布後兩年內檢討修法。

行政院去年底通過「名模條款」所得稅法修正草案，將薪資所得有從目前的定額扣除的單軌制，改為定額、核實減除雙軌並行。，薪資所得者不分行業類別，均得擇一擇優適用。

根據財政部參考各國薪資所得課稅制度及各界意見，分別列出 「治裝費」、 「職業上工具支出」及「進修訓練費」，每項減除上限各為薪資所得的 3%，預定明年 5 月申報所得稅時適用。

不過也並非有單據就能申報並列舉扣除，以「職業專用服裝費」為例，，安侯建業聯合會計師事務所協理陳信賢說，職業用服裝必須是勞務有直接關聯、且有實質負擔，而為避免浮濫或虛報奢侈非必要支出，因此訂定各費用項目每人全年減除金額以其薪資收入之 3% 為限。

陳信賢強調，未來相關費用必須整理相關憑證並記帳，如果沒有記帳並蒐集相關憑證，明年報稅就無法列報扣除。