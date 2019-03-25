里拉大跌怪投資銀行放空 土耳其總統：挑釁者要付出「沉重代價」

在里拉近期再次大跌之後，土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 將矛頭對準投資銀行，表示這些發布「誤導性匯率預測」的銀行，將在選舉後「付出沉重的代價」。

土耳其銀行業監管機構 (BRSA) 上週六 (23 日) 表示，摩根大通兩位分析師一天前建議賣出里拉兌美元的研究報告，包含「誤導和操縱性」內容，引發了市場波動，損害了土耳其銀行業的聲譽。監管機構也已向摩根大通 (JP Morgan) 及一些未具名銀行分別啟動調查。

土耳其資本市場委員會 (Capital Markets Board) 也在網站發布聲明，基於相同的理由，他們也啟動了相關調查。

由於對全球增長放緩和央行外匯存底突然下降的擔憂，嚇壞了投資人，土耳其里拉週五兌美元收盤報 5.7625，大跌超過 5%，是去年 8 月以來最大的單日跌幅。

里拉兌美元近日走勢

土耳其進入選前最後一週，下週日將舉行市政選舉，厄多安在 23 日的競選活動上發表談話，警告投資人對抗「挑釁行為」，例如預測里拉會相對其他貨幣貶值。

厄多安表示，土耳其當前的經濟難題，來自一群外國勢力對土耳其發動「經濟戰爭」，他說：「有些人開始試圖挑釁我們，造成美元 (兌里拉) 攀升。」

今年稍早，土耳其指控滙豐控股當地子公司執行長侮辱總統，在當地，「侮辱總統」是刑事犯罪。

在週五里拉大跌後，摩根大通兩名分析師建議做空里拉兌美元，目標是 5.90。他們指出，外匯存底下降的速度是不可持續的，在週日的選舉之後還可能再降。

在上週五的波動之後，土耳其央行在本地市場收盤後宣布，中止以 24% 的基準利率提供貸款，被分析師視為「走後門」的臨時性升息。

摩根大通發言人對此不予置評，土耳其兌美元週一 (25 日) 早盤穩於 5.6775 附近。