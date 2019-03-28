台股盤前─大盤前行遇逆風 兩個關鍵因素影響最重大

台股加權股價指數昨日收盤下跌 16.5 點或 0.16%，收盤指數報 10542.7 點，成交量為 1031 億元，大盤仍然站在年線之上，證券分析師指出，目前台股上檔 10660-10700 指數區間壓力大，但年線支撐力道足夠，在緊接的清明節長假來臨前，市場成交量能可能快速萎縮，這是對於台股最不利之處。

在大同 (2371-TW) 集團去年營運走低的同時，大同去年稅後大虧 323.93 億元，華映 (2475-TW) 大虧 195.61 億元，及綠能 (3519-TW) 大虧損 70.89 億元的重大衝擊，也造成華映、綠能將可能下市的訊息，也讓投資人憂心；在上市櫃公司去年財報公布接近尾聲同時，證券分析師認為注意各公司去年的獲利成績之外，也要重視 2019 年能否獲營運成長改善的契機。

同時，今晨收盤的美國股市方面，美股四大指數表現：美股道瓊指數下跌 32.14 點，或 0.13%，收 25625.59 點。標普 500 指數下跌 13.09 點，或 0.46%，收 2805.37 點。那斯達克指數下跌 48.15 點，或 0.63%，收 7643.38 點。費城半導體指數下跌 20.27 點，或 1.45%，收 1376.48 點。其中，尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.90%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.01%；臉書 (FB-US) 下跌 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.99%。

緯穎 (6669-TW) 昨日上市掛牌，股價衝高大漲 52.42% 作收，收在 378 元，展開蜜月行情，帶動緯創集團緯創 (3231-TW)、緯軟 (4953-TW) 等股價強勢收高，證券分析師黃漢成指出，由於緯穎掛牌首日走勢亮眼，其所帶動伺服器股、高價族群股今日能否續強，也是今天的觀盤重點。

目前台北貿協南港展覽館開展的台北國際自行車展、智慧城市展，帶動的個股話題及題材，同樣是市場觀察的重點。包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、愛地雅 (8933-TW)、桂盟 (5306-TW) 等都參展台北國際自行車展；而、中保 (9917-TW)、新保 (9925-TW) 及中華電信 (2412-TW) 都參展；值得注意的是外資大買超中華電信達 1390 張，也成為透過權值愛撐住大盤指數的動作之一。

昨日集中市場的權值股表現上，大立光 (3008-TW) 小漲作收、台積電 (2330-TW) 股價走低，EMS 廠鴻海 (2317-TW) 股價則呈現收盤小漲的格局，證券分析師黃漢成表示，台北股市現階段進入震盪整理，上檔 10660-10700 點壓力區賣壓沉重。