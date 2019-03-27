台股盤中─上檔壓力大但年線支撐力仍強 緯創集團股強勢

台股加權股價指數今 (27) 日早盤開平走低狹幅震盪，證券分析師指出，目前台股上檔 10660-10700 指數區間壓力仍大，但年線支撐力足夠，造成今日盤面震盪，不過部分集團股如緯創 (3231-TW) ，股價表現相對穩健。

緯穎 (6669-TW) 今日上市掛牌，股價衝高大漲超過 5 成，展開蜜月行情，帶動緯創集團緯創、緯軟 (4953-TW) 等股價強勢走高，證券分析師黃漢成指出，由於緯穎掛牌首日走勢亮眼，帶動伺服器股、高價族群股等皆受市場矚目。

在個股公布去年財報進入尾聲同時，黃漢成說，目前電子股仍是市場交投重心，而金融股走弱，也是主要因為金管會喊話要少發現金股利的影響。

台股集中市場加權股價指數今日早盤以 10542.68 點開出，最低 10515.86 點，最高 10547.06 點，預估集中市場全場成交值在 1183 億元水準。

今日集中市場權值股表現上，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 股價走低，EMS 廠鴻海 (2317-TW) 股價則呈現小漲走勢，證券分析師指出，台股現階段進入震盪整理，上檔 10660-10700 點壓力區賣壓沉重，需留意財報發布的狀況，同時，各公司 3 月營收也是一大觀察重點。

同時，目前台北開展的自行車展、智慧城市展，帶動的個股題材，同樣是市場觀察的重點。