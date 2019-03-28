【華冠投顧】盤中解析：量縮整理等多空表態

劉彥良 分析師

美股反彈一日後再度回跌，多空還是分不出勝負，台股也只能繼續等待，今天預估量已經掉到 900 億元。

不過美股拉回加上費半改寫近日新低，著實讓亞股承受不少壓力，台股小跌 0.2% 內可謂強中強，因為目前韓國下跌 0.67%，日本更是大跌 1.54%。

盤面上約 900 家走跌，中小型股賣壓相對沈重，不過上櫃指數在環球晶 (6488)、精華(1565) 和新普 (6121) 大漲的支撐下，目前還在平盤之上且守住 5 日線，內資還是台股最穩定的防線。

今天最大的亮點是一向乏人問津的裕隆集團竟大漲，最主要是因為嘉裕 (1417) 要減資 3 成，而中華 (2204 的減資幅度更高達 6 成，兩者雙雙亮燈漲停下也帶動母公司裕隆(2201) 股價大漲 6%。

相比裕隆集團，大同集團就雪上加霜，子公司華映 (2475)、尚志(3579) 和綠能 (3519) 都打到跌停，母公司大同 (2371) 受拖累大跌 5%

目前盤勢陷入僵局，權值股先避開，但是績優中小型股還是有機會異軍突起，這部分除了基本面良好之外，最好再搭配主力、大戶或法人在增加持股的，才能在高度不確定性之際抗震甚至逆勢走高。

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