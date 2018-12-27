崇佑5000張現增股今上櫃買賣 股價跌破現增價

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 辦理發行 500 萬股現增案完成募集，此次現增案以每股 18.6 元溢價發行，完成募集資金 9300 萬元，現增股今 ( 27) 日上櫃買賣，早盤股價下跌逾 6%，最低價 17.45 元，也摜破現增價。

崇佑此次現金增資，是 2 年內第 2 度辦理現增，主辦承銷券商國票證，籌資主要用途，在為子公司江蘇崇佑新型建材擴廠購買土地、興建廠房及購買機器設備，增加生產力。

崇佑目前生產吊頂龍骨的上海松江廠稼動率約 60%，生產金屬天花板江蘇鎮江廠產能滿載，配合未來 3 年營運高成長，預計江蘇鎮江廠將進行擴廠，最高可再增 50% 產能。

崇佑董事長張建智日前在法說會中指出，在新團隊全力衝刺下，不僅在中國、越南等地建立自有銷售團隊，也看好金屬天花板市場成長性，將以自有品牌為主銷售，作為未來 3 年成長擴廠規劃。

崇佑今年第 3 季稅後純益為 886 萬元，為連續 3 季獲利，且超越上半年總合，累計前 3 季稅後純益 1224 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.4 元。崇佑今年營運可望虧轉盈，目前訂單能見度也高。

崇佑 11 月營收為 9114 萬元，月增 10.26%，年增 9.44%，累計前 11 月營收 9.41 億元，年增 10.02%。