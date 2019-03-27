中信銀大陸曝險比例最高 已超過八成 遭列「警示對象」

立委吳秉叡今 (27) 日於立法院財委會質詢指出，部分國銀在大陸曝險增加很多，例如台銀、兆豐銀行，關注國銀在大陸曝險情況，對此，金管會主委顧立雄表示，目前只有中信銀在大陸曝險比重最高，已超過八成，被金管會列為「警示對象」。

吳秉叡表示，美中貿易戰之下，傳出不少國銀在大陸曝險增加，兆豐銀和台銀曝險額增加不少，如兆豐銀增加 8 個百分點、台銀增加 4 個百分點；此外，傳出金控或銀行轉投資的大陸租賃公司大賠，且有人要撤出市場，金管會有沒有去了解國銀曝險和租賃業狀況？

顧立雄表示，依規定，銀行曝險不能超過淨值一倍，對於大陸分行有任何逾放，也都會要求立即打銷，目前只有中信銀行曝險比重達 84%，在八成以上，已被金管會列為「警示對象」，只要超過八成的，金管會都會請其注意風險控管能力。

而租賃部分，顧立雄表示，目前金控、銀行在中國大陸租賃公司有 20 家，今年 2 月底止，累積虧損 16.63 億元，稅後淨利 11.09 億元，授信餘額 545 億元，逾放 32.3 億元，逾放比 5.91%，目前沒接獲融資租賃公司要退出市場的訊息。

顧立雄進一步表示，目前已透過金控、銀行要求在大陸的租賃公司做好控管，並按季向金控或銀行董事會報告，並檢討營運模式，若財務業務惡化，則要提改善計畫到董事會，也要提備抵呆帳。