和泰車去年每股盈餘18.36元 擬配息12元 估今年業績可望戰新高

和泰汽車 (2207) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘為 18.36 元，略低於前一年度 18.52 元，預計每股配發 12 元現金股利，配發率約 65%，以昨天收盤價 367 元計算，現金殖利率約 3.27%。和泰車 2018 年稅前淨利 151.95 億元，創新高，惟受台灣企所稅率調高影響，致使稅後淨利 100.25 億元，年減 0.89%，每股盈餘達 18.36 元。



和泰車表示，去年台灣車市整體需求不如前一年，不過和泰車轉投資汽車周邊事業成為獲利成長關鍵，使得稅前淨利創下新高紀錄。



展望 2019 年，車市雖較去年恐將呈現衰退，但和泰車在 RAV4 與 Altis 兩大銷售神車均推出大改款新車，加上轉投資事業獲利成長下，預期全年營收與獲利將可挑戰新高。