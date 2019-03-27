美國房價增幅放緩 西雅圖、舊金山漲幅均大減

美國房價仍在上漲，不過增長速度愈來愈慢，因為要買房的人減少了。

依 S&P CoreLogic Case-Shiller 價格指數，美國全國 1 月的房價指數年增 4.3%，較 12 月的 4.6% 回落；10 個城市的綜合指數年增 3.2%，低於前個月的 3.7%；20 個城市的綜合指數年增 3.6%，也低於去年 12 月的 4.1%。

標普席勒房價指數年增率 圖片來源：calculatedriskblog

S&P Dow Jones Indices 指數委員會主席 David Blitzer 表示，前一次房價成長這麼慢，要回到 2015 年 4 月。在追蹤的 20 個城市中，有 16 個城市 1 月的增幅都小於去年，只有鳳凰城有較明顯加速。過去 2 年房價大漲的城市，現在的增幅都已經小得多。

去年飆漲的大城市，西雅圖由去年 1 月的 12.8% 升幅，大減至 4.1%，舊金山的年度漲幅，則由 10.5% 降至 1.8%。

以今年 1 月來看，拉斯維加斯、鳳凰城和明尼亞波利斯，是年增幅度最大的 3 個城市，3 個城市房價的年漲幅分別是 10.5、7.5% 及 5.1%。

根據房地美 (Freddie Mac) 數據，上週 30 年期房貸的平均利率已降至 4.28%，有助推升房屋銷售。據全國房地產經紀人協會數據，今年 2 月房屋銷售較上個月相比，成長了 11.8%。

較低的價格增長、較低的房屋抵押貸款利率和不斷增加的待售房屋庫存，對今年春天的購屋者來說，都算是好消息。

Zillow 經濟分析師 Matthew Speakman 表示，自 2019 年初以來，全國房地產市場房價的低成長趨於正常，將使今年春天買家取得近年來最多的權力。