規模120兆韓圜的SK海力士半導體園區獲批准 估創17萬份工作

南韓第二大記憶體廠 SK 海力士 (000660-KR) ，因著南韓政府的在該地區的政策放寬.，在週三 (27 日) 贏得南韓政府批准後，將開始籌備在首爾都會區興建半導體園區。

南韓產業通商資源部上個月，針對國土、基礎建設和交通部放寬該地區工業總規模限制的法規，該園區估計規模為 120 兆韓元 (約 1360 億美元)。

SK 海力士計畫在首爾南部永寧，建立四座半導體工廠，預計將創造大約 17 萬個就業機會，部長更補充說，會有近 50 多家外包廠商進駐該半導體園區，提高南韓半導體競爭力。

南韓部長表示，將提供 SK 海力士一切協助，以確保此建案能及時進行。同時政府將持續努力推動私人企業的大規模投資案，其中更以南韓經濟支柱的半導體產業為重。

SK 海力士則表示，將和當地零件製造商密切合作，以提升國家的半導體競爭力

SK 海力士執行長 Lee Seok-hee 說道：「公司將建立起一個共同繁榮的基金與產業鏈，並建立人工智能中心，以加強與當地企業的合作」。他在新聞會上表示，將 SK 海力士將與 50 多家零件製造商和承包商合作。

南韓在 2018 年的晶片出貨量達 1267 億美元，成為首次單個產品年出貨量超過 1000 億美元的國家，去年總體出貨量拿 6055 億美元

此半導體園區的興建預計將於 2021 年第三季度開始，預計將於 2024 年第四季度完工。未來落成後，首爾永寧市將成為 DRAM 和下一代 SK 海力士內存晶片的基地。而首爾麗川將作為半導體研發和 DRAM 中心，距離首都 137 公里的青洲市將成為芯片製造商的 NAND 閃存晶片中芯。

中、韓半導體競爭：

市場分析，由於這次中國受到美國政府針對《中國製造 2025》的「科技禁售令」打壓，例如將中國福建晉華列入出口管制清單，「禁售令」已造成中國 DRAM 廠今年的投產計劃延後，中國 DRAM 在短期內可能很難討論到量產事宜，本次 SK 海力士的擴大投資，即是希望趁此拉開與中國的技術與產能差距。

南韓海力士的大規模投資，估計將加劇南韓與中國在半導體產業上的軍備競賽，目前南韓是全球最大的半導體記憶體出口國，而中國方面則是全球最大的晶片消費國，中國正極力增加半導體投資，以降低進口依賴程度。

全球 DRAM 品牌廠市佔率 (以營收排名) 圖片來源：DRAMeXchange

此前 2 月中旬時南韓財長 Hong Nam-ki 亦曾表示過，南韓政府將加速審批相關的半導體投資案，以加快南韓半導體企業的投資進程，預期南韓與中國在記憶體產業上的碰撞，將會越來越激烈。