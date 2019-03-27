基士德今取得信用交易資格 可望挹注交易活絡度

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，上市掛牌滿 6 個月之後符合信用交易條件，今 (27) 日取得融資、融券交易資格，基士德去年每股純益為 6.86 元，擬配發每股 3.8 元現金股利，在獲信用交易資格後，可望活絡交易熱度。基士德股價今日早盤以 65 元開出，較昨日上漲 0.5 元。

基士德看好台灣及東南亞市場的高度成長性，第 2 季將先回台設立分公司開展業務，未來並將設立研發中心；同時，基士德朝智慧水務先進技術發展，並完成與研華 (2395-TW) 合資成立子公司，將大幅強化水務大數據及人工智慧的發展。

基士德今年 1-2 月營收 2.32 億元，年減 12.87%，法人預估，第 2 季營收將恢復成長力道，可望優於去年同期 4.76 億元，2019 年全年營收，將超越去年的 18.68 億元實績。

同時，基士德今年 2 月與研華合資成立川研公司，合資金額人民幣 1000 萬元，將用於強化水務物聯網、大數據及人工智慧技術的發展，川研公司由基士德持股 60%，研華持股 40%。

基士德主管指出，在運用物聯網、大數據及人工智慧技術，投入智慧水務發展，全球水務大廠都相繼投入，基士德也加緊腳步切入此領域。

基士德 2018 年營收 18.68 億元，年增 15.1%，毛利率 40%，毛利率年增 1 個百分點，稅後純益為 2.14 億元，年增率 47.94%，每股稅後純益為 6.86 元，昨日董事會決議，擬配發 3.8 元現金股利，股東會 6 月 6 日召開。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國大陸深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，基士德在去年 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元。