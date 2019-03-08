巨大將擴大投資50億元 集中火力在台灣中部設產銷研中心

積極在台投資擴廠的自行車廠巨大 (9921-TW)，今 (8) 日獲經濟部投資臺灣事務所「歡迎臺商回臺投資行動方案」核准，將於台中市大甲、中科園區投資研發及營運總部，並設立自動化物流中心，預估投資金額逾 50 億元，將創造約 290 個就業機會。

巨大以生產 GIANT(捷安特)、Liv(女性自行車品牌) 自創品牌行銷全球，目前全球有 8 座生產基地，在面對美中貿易戰高關稅與歐盟對電動自行車課徵反傾銷稅的雙重壓力，決定在臺灣進行研、產、銷三位一體結合的投資。巨大在去年 11 月起已大幅擴充在大甲廠區的高階自行車及電動自行車產能。

巨大的投資 50 億元投資案，除了調整部份產能，於臺中大甲母廠擴建智能化產線，強化臺灣自行車生產基地; 並於臺中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及臺中大甲建置自動化國際物流中心。

經濟部指出，「歡迎臺商回臺投資行動方案」實施短短 2 個多月，已召開 8 次聯審會議，13 家廠商 (智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業、崴立機電、宇隆科技、亞旭電腦、迅得機械、銓寶工業、康普材料、臺燿科技、巨大機械及 1 家未上市公司) 通過資格審查，總投資金額逾 374 億元，預估可創造本國就業人數逾 4200 人。

經濟部指出，目前仍有 10 家臺商已排定聯審，超過 30 家正評估申請，而且申請家數持續增加中。