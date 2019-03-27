關中去年每股賺3.38元 看好上半年業績逐月轉強

熱源居家產品大廠關中 (8941)，受惠於事業體轉型升級計畫逐步發揮綜效，2018 年全年稅後淨利達 8,285 萬元，每股淨利 3.38 元，擬配發每股現金股利 3 元、股票股利 1 元；展望 2019 上半年，由於夏日為北美地區傳統烤肉旺季，看好整體營運動能逐月轉強。關中 2018 年合併營收為 25.42 億元，年增 1.97%，整體獲利表現雖受到 2017 年處分深圳珠海廠房墊高基期而有較大波動，但在本業獲利上得益於近年事業體轉型升級計畫逐步發揮綜效，明顯從去年第二季開始逐季回穩成長，帶動 2018 年全年稅後淨利達 8,285 萬元，每股淨利 3.38 元。



關中表示，因在全美擁有 23 間專業烤肉用品通路 Barbeques Galore，且已設置完整的售後服務中心，除推出中高端戶外烤肉爐用品區隔市場外，針對北美自有通路 BarbequesGalore 也持續進行在地社區推廣，包括透過當地廣播電台、同時結合品牌自有網路商城，強化線上、線下的 O2O 通路整合，成功在既有門市數量提高單店來客數與消費金額，2018 年平均單店月營收成長到 14 萬美金表現；再者，也有利於集團爭取其他品牌 ODM 代工訂單。



此外，關中也提到，2018 年旗下戶外烤肉爐與安全閥產品各占整體營收比重 49.36% 及 48.09%，集團仍持續在安全閥事業每年穩定貢獻獲利基礎上，積極優化戶外烤肉爐、熱水器兩大業務，其中戶外烤肉爐業務受惠美國自有通路 BarbequesGalore 門市結構優化與良好的品牌行銷經營，效益最為顯著，2018 年 Barbeques Galore 占烤肉爐業務的營收比重已順利提升至 98.66%，而熱水器業務也在去年初接獲代工訂單後加速收斂虧損，加上整體費用控管得宜，全年營業費用率由 2017 年的 30% 降至 2018 年的 28%，挹注關中 2018 年營業利益率、毛利率分別達 0.34%、28.01%。



關中董事會並決議通過 2018 年股利政策，考量公司財務體質健全且營運現金充沛，為將營運成果回饋全體股東，2018 年擬配發每股現金股利 3 元、股票股利 1 元，配發率達 118%。



展望 2019 上半年，關中持審慎樂觀看法。夏日為北美地區傳統烤肉旺季，依照歷史經驗戶外烤肉爐需求將隨著氣候回暖增加，目前也已計畫啟動更積極的行銷策略刺激銷售，可望帶動整體營運動能逐月轉強。



此外，關中看好消費者環保及安全意識高漲，對於能解決火源產品安全、重金屬汙染性問題的 Lovinflame 燃料產品接受度與日俱增，持續加大旗下自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」業務推廣力道，採取數位行銷與參展雙路並進模式，不僅積極參與各地戶外家居用品展覽，亦同步投入包括 facebook 粉絲團經營，透過提升品牌知名度來吸引更多經銷夥伴與銷售機會，擴大集團於全球銷售網絡布局。