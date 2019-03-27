遠東銀擬配股利0.715元 現金殖利率達4%

遠東銀 (2845) 董事會通過，2018 年獲利 35.24 億元，盈餘配發股利 0.715 元，包括現金 0.45 元及配股 0.265 元，依 26 日收盤價 11.25 元計，現金殖利率達 4%。展望 2019 年，遠東銀持續創新數位領先、開拓趨勢商機、發揮集團綜效、擁抱樂活美學等四大營運策略，提升資產成長及擴張業務版圖也是主要目標。



此外，遠東銀鎖定千禧世代族群，2018 年 11 月推出副品牌「Bankee」，以 21 項創新專利設計具有社群概念的數位銀行，融合社群、遊戲及 AR 等元素，陸續推出信用卡、存放款等業務，並協助中小型社福團體募款，26 日推出 13 家「新型認同卡」。



為符合金管會對國銀資本適足率規定，遠東銀首期一般順位金融債也於上月 21 日定價，發行時間為 5 年期，金融債總額為 25 億元，票面利率為 0.95%。