中國與印度基金近來飆漲15%，如何跟上投資趨勢？

金融市場波動大，市場也因貿易戰、美債殖利率倒掛等消息蔓延恐慌氣氛，想投資真的必須練就「強心臟」？其實善用大數據就能找出「漲相」佳的標的。觀察 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台裡，近一個月績效前 10 名的老司機主要投資標的竟是印度股市，其次才是亞洲及美國的科技股，究竟這些投資好手看好印度股市什麼動能？

分析 Anue 鉅亨網「投資老司機」近一個月績效前十位，新進榜的「KKIG」主要資產配置在木星全球系列 - 木星印度精選基金 L 類股、瑞萬通博基金 - 中國領導企業基金，另一位「r12236y」則投入首域環球傘型基金 - 首域印度次大陸基金，兩位老司機的績效，都在一個月內達到 7%。

此外，雖然印度盧比對台幣的漲幅，比美元對台幣大，但該 2 位老司機投資以美元計價的印度股市基金，仍然呈現獲利，其中致勝密碼值得探究。

印度將於 5 月舉行大選，現任總理穆迪與執政黨獲勝機率很大，有助股匯市穩定，且穆迪打擊恐怖份子的行動、拉攏民心的政策發酵，讓執政黨聯盟聲望起跌回升，吸引外資持續流入。

印度股市今年以來獲外資買超 61.1 億美元，成為亞股吸金王，從經濟數據來看，2 月製造業 PMI 升至 54.3，創下 14 個月新高，激勵印度股市走升至去年 9 月來新高，與低迷的台韓歐美相比，表現令人驚豔。若在這段上漲波勢前追隨到老司機，就足以達到定存 3 倍以上的報酬率。

一般投資人很難有充裕的時間分析各區域的消息，尋找下一波起漲的標的，那麼該如何即時跟上投資趨勢？善用大數據是一個不錯的方式。

Anue 鉅亨網「投資老司機」提供多項篩選與排序功能，不再需要一檔一檔查詢各基金的表現與績效，也可以排序出近期熱門申購的基金，輕鬆找到績優、人氣標的，也可以從數據變化觀察到資金流向，掌握投資契機。

舉例來說，將近一個月績效表現最佳的基金排序出來，發現前四名以印度、中國為主，且皆為美元計價，而新興市場債券申購數也明顯上升，再結合查看「老司機」的基金挑選，就能知道接下來哪幾檔基金最受市場寵愛。

「投資老司機」App 中，網羅多種不同投資風格的基金好手，而投資最困難的學問就是該怎麼挑、何時該轉換標的、何時又該獲利了結。關注優質老司機，從中學習適合的進出場時間，遵循的贏家腳步，讓投資事半功倍！

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