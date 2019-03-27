立委踢爆 證交所「動手腳」調整我國公司治理國際排名

立委曾銘宗今 (27) 日在立法院財委會踢爆，證交所去 (2018) 年 12 月公佈的「亞洲公司治理協會」(ACGA) 排名，「自己動手腳」調整名次，痛批證交所是公司治理推動的重要單位，竟然動手腳還發布新聞稿。

曾銘宗表示，2016 年的公司治理排名，是反應他任職金管會主委時的成績，根據 ACGA 公布，2016 年時，台灣是亞洲第 4 名，而在 2018 年降為第 5 名，也就是說，我國公司治理應該是退步 1 名。

曾銘宗進一步指出，沒想到證交所在 2018 年卻「動手腳」調整名次，擅自把 2018 年才加入評比的澳洲硬生生擺到 2016 年，讓台灣在 2016 年排名降成第 5 名，然後再發布新聞稿對外宣示 2018 年排名第五名是與 2016 年「持平」。

對此，金管會主委顧立雄回應「不知道此事」，但他表示，ACGA 的公司治理排名的確是在 2018 年才新增澳洲，若扣除澳洲的排名，台灣 2018 年與 2016 年的排名確實持平，只是「第 4 名」。

顧立雄進一步表示，政府非常重視我國公司治理的推動，也希望國際市場能夠看得見，至於立委質詢證交所的這部分，金管會會馬上來瞭解實際狀況與原因。