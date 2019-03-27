聯發科大搶汽車電子商機 推超短距毫米波雷達晶片Autus R10

在 IWPC 國際無線產業聯盟（The International Wireless Industry Consortium）舉辦的研討會上，IC 設計大廠聯發科 (2454) 發佈了汽車電子晶片——Autus R10 超短距毫米波雷達平臺。聯發科提到，Autus R10 晶片整合天線，支援汽車製造商部署的環繞雷達系統，可用於偵測車輛周圍 360° 範圍內的障礙物或車輛，為駕駛人提供包括盲區監測（BSD）、自動泊車輔助系統（APA）和倒車輔助系統（PAS）在內的多種應用，從而提升駕駛安全，其性能遠超目前市場上的超音波感測器。



IWPC 國際無線產業聯盟專注於無線技術相關領域的技術研討及產業推動，成立近 20 年來，在全球已擁有約 160 家成員公司，包括產業鏈中的諸多領導企業，為無線通訊技術產業的發展起到了巨大的推動作用。此次 IWPC 的研討會聚焦雷達技術，聯發科受邀參會並發表演講。



繼 2019 年 1 月發佈汽車電子晶片品牌 Autus 之後，聯發科技持續發力車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統及毫米波雷達解決方案四大領域，致力於為汽車產業帶來創新的解決方案。憑藉全球半導體產業領導者的研發實力，聯發科技的毫米波雷達技術已達業界領先水準，目前 AutusR10 已經量產，將於 2019 年上半年上市。



該平台採用 CMOS 製程技術，整合基頻 DSP、射頻、封裝天線於一體，僅需要一個簡單的三線介面來連接外部的電子控制單元（ECU）；並整合天線設計，應用上的探測距離範圍為 10 公分至 20 公尺, 最近探測距離小於 10 公分，可近距離探測可被應用於高密度、擁擠的市區場景。



另外，也提供水準視角（FOV）大於 130° 的偵測範圍，能明顯減少雷達的使用數量，垂直視角（FOV）大於 90° 的設計則彌補了目前各類感測器的偵測盲區，降低事故發生率。也採用 77/79GHz 頻率，可做到 5 公分距離的精確解析度和偵測性能，從而實現更高的物體辨識率、更快的回應速度。



此外，相較超音波解決方案，毫米波雷達平臺 Autus R10 可提供距離和速度資訊，在近距離偵測時探測範圍更廣，同時還能夠提供物體的相對速度。其對抗環境天氣與干擾的能力更強，在各種氣候環境下都能夠提供快速可靠的偵測結果。同時，在外觀上不僅可以免鑽孔保持美觀度，需要的感測器數量也更少，在組裝成本方面更具有競爭力。



最後，在場景應用方面，Autus R10 可提供包括停車輔助、自動停車、停車位測量、後方自動緊急制動、兩側來車警示、開門警報、短距離盲區監測等場景的解決方案。