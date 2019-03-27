VHQ-KY去年每股盈餘13.47元創新高 擬配息7元 殖利率4.4%

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 公布財報及股利政策。2018 年每股稅後盈餘為 13.47 元，創歷史新高，董事會通過配發 7 元現金股利，配發比率高達 51.97%，以昨天收盤價 159 元計算，現金殖利率為 4.4%。VHQ 公布 2018 年合併營收 18.5 億元，年增 43%，稅後淨利 5.06 億元，年增 56%，每股稅後盈餘為 13.47 元，均創歷史新高。



VHQ 指出，業績創新高主要為公司電影特效與網劇後製業務大幅成長，及完成收購木星時代 7 成股權開始認列其電視劇製作收入。



VHQ 表示，2018 年在電影、網劇及廣告三項影像後製業務方面，公司共承接 18 部電影特效後製業務，較 2017 年的作品量及製作費用均成長兩成以上；網劇後製業務入帳 5 部，則較 2017 年增加一倍；廣告製作超過千部作品，持續創造穩定獲利。



2018 年全年整體影像後製業務營收達 16 億元，較 2017 年大幅成長 23%，帶動 2018 年整體毛利率提升至 56%，較 2017 年增加 3 個百分點。



VHQ 表示，公司於 2018 年第四季完成收購木星時代 7 成股權，挹注整體營收獲利。2018 年木星時代製作的大型戰爭偶像電視劇《奔向延安》，已將首輪播放權售予中國一線電視台，VHQ 於合併報表認列該劇的製作收入達 2.54 億元，未來並可望逐次認列其他影音平台的播放授權金。