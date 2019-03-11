VHQ-KY 2月營收創歷年同期高 與Netflix合作後製特效業務

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (11) 日公告 2 月合併營收 1.18 億元，受惠電影與網劇後製規模持續成長，營收月增 11.31%，年增 10.58%，創歷年同期新高；前 2 個月累計營收 2.23 億元，年增 10.4%。此外，目前已與 Netflix 合作，進行首部華人題材玄幻類大型網劇特效後製業務，為國際市場佈局再下一城。

VHQ 表示，近期中國政府已要求電影製作方需將演員總成本降低至 4 成以下，以提高國產電影內容與影片的精緻度，預期在此政策推動下，電影後製特效占整體電影製作預算比重將明顯提升，公司可望因此受惠。而木星時代今年電視劇製作進度預計 1.5 部，可望認列 1 部電視劇營收。

值得一提的是，VHQ 繼去年與 Facebook 持續合作後，今年年初在 Netflix 官方後製合作徵選中，也順利進入決選，成為其於亞洲的合作夥伴，目前 Netflix 已與 VHQ 進行首部華人題材玄幻類大型網劇的後製特效業務，全劇由美國總部主導開發，雙方已積極洽談後續合作事宜，為 VHQ 拓展國際市場再下一城。

VHQ 今年將持續拓展後製團隊規模，目標明年後製特效團隊規模達 1000 人，並將積極尋求其他併購或策略聯盟等合作機會。

